Mersin öğtmenlerden resim sergisi
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Mersin öğtmenlerden resim sergisi

Öğtmenlerden resim sergisiMersin'in Anamur ilçesinde resim öğretmenlerinin yağlı boya, pastel ve kara kalem çalışmalarından oluşan 'Doğa ve İnsan Sergisi' büyük ilgi gördü.

20.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:27
Mersin öğtmenlerden resim sergisi

Öğtmenlerden resim sergisi

'in ilçesinde resim öğretmenlerinin yağlı boya, pastel ve kara kalem çalışmalarından oluşan 'Doğa ve İnsan Sergisi' büyük ilgi gördü.

Anamur Hükümet Konağı'ndaki Doğa ve İnsan Sergisi'nin açılış kurdelesini Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Anamur Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, öğretmenler ve okul müdürleri kesti. Resim öğretmenlerinin yağlı boya, pastel ve kara kalemle tuvallere yansıttığı 50 çalışmanın yer aldığı sergi, öğrenciler ve sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Kaymakam Arif Yalçın, öğretmenlerin çalışmalarını takdir ve hayranlıkla izlediğini, Hükümet Konağını sergiye açarak verdikleri önemi ortaya koyduklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Mercan ise bu yıl ilk defa gerçekleştirdikleri sergiyi geleneksel hale getireceklerini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Mersin öğtmenlerden resim sergisi
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