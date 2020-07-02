MERSİN Öğrencilerin ektiği ürünleri, öğretmenler hasat etti
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MERSİN Öğrencilerin ektiği ürünleri, öğretmenler hasat etti

Öğrencilerin ektiği ürünleri, öğretmenler hasat ettiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, okul bahçesinde oluşturulan organik tarım atölyesinde öğrencilerin yetiştirdiği sebze ve meyveler, öğretmenler tarafından hasat edildi.

MERSİN Öğrencilerin ektiği ürünleri, öğretmenler hasat etti
02.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:43

Öğrencilerin ektiği ürünleri, öğretmenler hasat etti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, okul bahçesinde oluşturulan organik tarım atölyesinde öğrencilerin yetiştirdiği sebze ve meyveler, öğretmenler tarafından hasat edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu Projesi kapsamında ilçeye bağlı Kösbucağı İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine öğrenciler tarafından kurulan tarım atölyesi ile ekilen organik ürünler, pandemi sürecinde öğretmenler tarafından hasat edildi. Ayrıca kurulan bir diğer atölyede 60'a yakın tavuk ve hindiden oluşan kümes hayvanlarının da bakımları pandemi nedeniyle öğretmenler tarafından yapıldı.

Okul bahçesindeki 80 metrekarelik serada yetiştirilen biber, domates, patlıcan, salatalık, karpuz, mısır, yer fıstığı ve kabak başta olmak 20 çeşit ürünün hasadına, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ve şube müdürleriyle okul müdürleri ve öğretmenleri katıldı. Proje kapsamındaki atölyelerle ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Açıkyörük, Okul müdürlerimizin, velilerimizin, iş insanlarımızın desteğiyle şu an ilçemizde farklı türde 27 atölyemiz mevcut. Burada tabiat ve hayvan bakım atölyelerini ziyaret ettik. Pandemi süreciyle birlikte öğrencilerimiz maalesef okullarına gelemediler. Bu süreçte ürünlerin bakımını okuldaki yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz yaptı. Bugün onların ekip diktiği, yetiştirdiği patlıcan, biber, domates gibi ürünlerin hasadını yaptık. Bu proje sayesinde, öğrencilerimizin düşünmesi, düşündüklerini uygulamaları, yeteneklerini keşfetmeleri, yeteneklerinin farkına varmaları, onları geliştirmeleri açısında büyük fayda sağlamaktadır. Öğrencilerin hem el becerilerinin gelişmesi hem de bilişsel ve duyusal becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak için bu atölyeleri oluşturduk. Öğrencilerimiz sadece hazır alıp tüketmek değil, üretimin de önemini kavramış oldular dedi.

'VELİLERİMİZ DE YARDIMCI OLUYOR'

Seraya pandemi sürecinden önce ürünleri öğrencilerin ektiğini, ancak bu dönemde hasada katılamadıklarını dile getiren Kösbucağı İlkokulu Müdürü Durmuş Yılmaz, hasadı kendilerinin yaptığını belirterek, şöyle konuştu

Bahçemize ürünlerimizi öğrencilerimizle birlikte mart ayının ilk haftalarında, pandemi döneminden önce diktik. Düzenli olarak birlikte bakımını yapıyorduk. Daha sonra pandemi süreci gerçekleştiği için bakım işi bizlere kaldı. Bizler de velilerimizin desteği ile birlikte okullarımıza gelerek ürünlerimizi suladık ve bakımlarını yaptık. Şimdi ise hasadını yapıyoruz. Öğrencilerimiz böylelikle hem üretmeyi hem de organik tarımı öğreniyorlar. Okulumuza gelen birçok velimiz de bizlerin yetiştirdiği ürünlere bakarak onlara da örnek oluyor. İnşallah bundan sonra da bu ekim ve dikimlere devam edeceğiz.

Kaynak: DHA

Manşet

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