MERSİN Öğrenciler, ebru sanatında buluştu
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Erdemli, Güncel

MERSİN Öğrenciler, ebru sanatında buluştu

Öğrenciler, ebru sanatında buluştuMERSİN'in Erdemli ilçesinde "7 den 70'e eski nesil ile yeni neslin ebru sanatında buluşması" projesi kapsamında öğrenciler, huzurevi sakinleriyle ebru sanatı yaptı.

09.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:40
MERSİN Öğrenciler, ebru sanatında buluştu

Öğrenciler, ebru sanatında buluştu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde "7 den 70'e eski nesil ile yeni neslin ebru sanatında buluşması" projesi kapsamında öğrenciler, huzurevi sakinleriyle ebru sanatı yaptı. Erdemli Huzurevi'nde gerçekleştirilen ebru sanatı çalışmasında öğrenciler, huzurevi sakinleriyle bir arada vakit geçirirken sanat öğrendi. Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü bünyesinde usta öğreticilik yapan Emine Kurtulan ile Fadime Aşçı'nın eğitmenliğinde huzurevi sakinleriyle öğrenciler ebru çalışmalarından kendi eserlerini ortaya çıkardı. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Huzurevi Müdürlüğü ile yaptıkları protokol ile öğrenciler ve huzurevi sakinlerini bir araya getirdiklerini belirtti. İlçe genelinden ilk etapta 10 okuldan 100 öğrencinin etkinliğe katıldığını söyleyen Açıkyörük, "Eski nesil ile yeni neslin bir arada olmasından mutluluk duyuyoruz. Huzurevinde kalan yaşlılarımıza yalnız olmadıklarını her zaman yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.

ÇALIŞMALARDAN SERGİ AÇILACAK Huzurevi sakinleri temsilcisi Şabettin Akkaya, haftada iki gün ebru çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, 20 Mart tarihinde bu çalışmalardan oluşan bir sergi açacaklarını açıkladı. Şabettin Akkaya, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Huzurevi sakinlerinden Eyüp Kırcılı, güzel bir sanat öğrendiklerini belirterek, öğrencilerle bu sanatı yapmaya çalıştıklarını söyledi. Projeyi hazırlayanlara teşekkür eden Kırcılı, huzurevi sakinleriyle öğrencilerin bir sanat dalı üzerinden kaynaşmasının harika bir gelişme olduğunu vurguladı. Öğrencilerden Ali Efe Toga ise ebru sanatıyla değişik desenler çıkartmayı öğrendiklerini söyleyerek, huzurevi sakinlerinin kendilerine çok değerli öğütler verdiğini ve onlarla hoş vakit geçirdiklerini kaydetti.

MERSİN Öğrenciler, ebru sanatında buluştu

Kaynak: DHA

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MERSİN Öğrenciler, ebru sanatında buluştu

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