Mersin ödül getiren başkana kadınlardan muhteşem karşılama

11.10.2019 18:30

Ödül getiren başkana kadınlardan muhteşem karşılama

DÜNYANIN en geniş katılımlı yarışmalarından birisi olan Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülünü alan Mezitli Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Milan Paktı Ödülleri kapsamında verilen 'Çevresel Zorluklar Ödülü? alarak Mersin'e dönen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadınlar tarafından karşılandı.

Türkiye'ye 'Çevresel Zorluklar Ödülü'nü kazandıran Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Fransa dönüşünde belediye hizmet binası önünde coşkuyla karşılandı. Belediyesi çalışanlarının yanı sıra, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Kadın Üretici Pazarında tezgah açan kadınlar ve çok sayıda vatandaşın yer aldığı karşılama törenine eşi Sembol Tarhan ile birlikte katılan Başkan Tarhan, sevgi gösterileri arasında belediye binasına geldi.

Hazırlanan platformda ödül sevincini üretici kadınlarla paylaşan Başkan Tarhan, Mezitli'yi daha eşit, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek, daha da büyük değer katmak için çalıştıklarını belirterek, "Çabamızın dünya devletleri tarafından ödüllerle taçlandırılması gurumuzu artırıyor, bize daha fazla çalışma azmi aşılıyor. Bizim koşullarımıza, kültürümüze en uygun modelleri, uzman personellerimizle geliştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz uygulamaları, dünya ölçeğindeki platformlara taşıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yılın sonunda Çin Guangzhou kentindeki İnovasyon Ödülü gibi Milan Gıda Paktı Ödülü'nün de yaptıkları çalışmaları dünyadaki uzmanlarla, belediye başkanları ve karar vericilerle paylaşıp, rekabet ettikleri bir platform olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, "Ödül törenine 205 kentin belediye başkanı, kendi halklarından oluşan 450 milyon kişilik nüfusu temsilen bizlerle birlikte Fransa'daydı. Kadın Üretici Pazarları projemiz daha önce Çin'de Uluslararası Dünya Şampiyonluğu ödülünü almıştı. Bu kez de 5'ncisi Fransa'nın Montpellier şehrinde düzenlenen gıda paktı töreninde 2 büyük ödülden en anlamlısı olan Milan Pact Monetary Awards ödülünü aldık. Belediyemiz inovasyon, etki ve içerme ölçütlerinden Washington Belediyesi gibi en yüksek puanları almıştır. Belediyemiz bu ölçütlere ilave olarak zorlu çevre faktörünü de ekleyerek başarılı olmuş ve Çevresel Zorluk Ödülü'ne layık görülmüştür. Dünyanın her yerinden 104 proje yarışmaya katıldı. Washington, Rio de Jenerio, Nairobi, Berlin gibi büyük belediyelerle yarışmak kolay olmadı. İnandık, başardık" diye konuştu.

Artık Mezitli'nin dünyanın çok önemli metropollerinde tanınır hale geldiğini kaydeden Başkan Tarhan, "Yarışma sonuçlarının açıklandığı Montpellier şehrinde, bayrağımızı meydanlara, caddelere, salonlara astırtmak; dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcılara Mezitli'yi tanıtmak onur vericiydi. Mezitli'yi dünyaya tanıtacağız dedik ve başarıyoruz. Tanıtım filmimizi izleyen katılımcılardan övgü dolu, duygulu sözler duyduk. Filmdeki kadınlarımızın sözleri çoğu izleyiciyi ağlattı. Konuşmamdaki Atatürk'e ait alıntılar birçok ülke temsilcisinin ayrı, ayrı teşekkürüne sahne oldu. Sizlere değişik kıtalardan belediye başkanlarının selamını getirdim" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA