Mersin nüfusunun yüzde 27,4'ü çocuk
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Mersin nüfusunun yüzde 27,4'ü çocuk

Mersin nüfusunun yüzde 27,4'ü çocuk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

MERSİN (İHA) – Mersin'in nüfusunun yaklaşık 3'te birini çocuklar oluşturuyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'in nüfusunun yaklaşık 3'te birini çocuklar oluşturuyor. TÜİK verilerine göre, 2020 yıl sonu itibariyle nüfusu 1 milyon 868 bin 757'ye yükselen Mersin'de, bu nüfusun 511 bin 871'ini çocuklar oluşturuyor. Mersin, yüzde 27,4 çocuk nüfusla Türkiye çocuk nüfusunun üzerinde yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstatistiklerle Çocuk 2020 Bülteni değerlendirildi. Açıklamada, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; 2020 yıl sonu itibariyle Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken, bunun 22 milyon 750 bin 657'sini çocukların oluşturduğu bildirildi. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini ise kız çocukların oluşturduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken, bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2020 yılında ise yüzde 27,2 olduğu ifade edildi.

Mersin nüfusunun yüzde 27,4'ünü çocuklar oluşturuyor

Açıklamada, Mersin nüfusundaki çocuk oranı da değerlendirildi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; 2020 yıl sonu itibariyle nüfusu 1 milyon 868 bin 757 kişiye yükselen Mersin'de, bunun 511 bin 871'ini çocuklar oluşturdu. Mersin nüfusunun yüzde 27,4'ünü çocuk nüfus oluştururken, Türkiye genelinde toplam nüfus içindeki çocuk nüfus oranları bakımından Mersin 27'nci sırada yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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