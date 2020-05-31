Mersin normalleşme sürecine hazır
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Mersin normalleşme sürecine hazır

Mersin normalleşme sürecine hazır Kentte, korona virüs salgını tedbirlerinin ardından yarın başlayacak olan normalleşme süreci kapsamında sahiller, parklar ve yürüyüş yolları vatandaşlar için hazır hale getiriliyor Mersin'de korona virüs salgını tedbirlerinin ardından yarın başlayacak...

31.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:16

Mersin normalleşme sürecine hazır

Kentte, korona virüs salgını tedbirlerinin ardından yarın başlayacak olan normalleşme süreci kapsamında sahiller, parklar ve yürüyüş yolları vatandaşlar için hazır hale getiriliyor

MERSİN - Mersin'de korona virüs salgını tedbirlerinin ardından yarın başlayacak olan normalleşme süreci kapsamında sahiller, parklar ve yürüyüş yolları vatandaşlar için hazır hale getiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte normalleşme sürecinde özellikle sahillere gidecek vatandaşları düşünerek, çalışmaların çoğunu sahil şeridi ile Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yoğunlaştırıyor. Mersin genelinde toplam 50 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yapan ve yeni dikimlere de devam eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kenti rengarenk çiçeklerle donatıyor. Spor aletleri, oyun ve fitness grupları ile parkların rutin bakım, onarım ve temizliklerine de devam eden ekipler, özellikle sahil şeridinde yer alan parklar ile çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımlarını titizlikle yürütüyor.

Sahildeki yapılar yeni görüntüsüne kavuşuyor

Çim biçme çalışmalarını da aralıksız olarak sürdüren ekipler, bir taraftan kuruyan otları biçerken, diğer taraftan da şehri güzel bir görüntüye kavuşturuyor. Ekipler, ayrıca deniz tuzundan etkilenen yapıların da boyamalarını gerçekleştiriyor ve böylelikle yapılar yeni görüntüye kavuşuyor. Kent-Bis bünyesindeki bisikletler de vatandaşların kullanımı için hazırlanırken, tamir, bakım ve onarımları da tüm hızıyla gerçekleştiriliyor.

Sosyal mesafe çemberleri ve maskeli emoji çizimleri devam ediyor

Yakın zamanda Park ve Bahçeler Dairesi bünyesinde hizmet veren ekipler tarafından salgın önlemlerinin aşamalı olarak azaltılmasıyla güzel havaları fırsat bilip sahilleri kullanacak vatandaşlar için sosyal mesafe çemberleri oluşturulmuştu. Bu kapsamda sahil boyunca yapılan çizim çalışmaları sürüyor. Sahildeki yürüyüş yoluna çizilen sarı çizgiler ve emojiler ile de 2 metrelik sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına dikkat çekilmeye devam ediliyor.

Ayrıca yakın zamanda Mersin İdmanyurdu Meydanı'na da yapılacak olan iskele, balıkçıların ve diğer vatandaşların hizmetine sunulacak.

Mersin normalleşme sürecine hazır

Kaynak: İHA

Manşet

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