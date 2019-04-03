Mersin Nitrojen Dondurmaya Büyük İlgi

Nitrojen dondurmaya büyük ilgi

Mersin'deki bir işletmenin müşterilerine sunduğu dondurma büyük ilgi görüyor. Nitrojen olarak bilinen sıvı azot kullanılarak imal edilen ve tüketildiğinde ağızdan duman tabakası çıkması ile dikkat çeken dondurma, yaz ayları öncesinde eğlenceli bir serinlik vaat ediyor.

Geleneksel dondurma anlayışından farklı bir lezzet sunmak isteyen bir şirket, ABD menşeili bir ürünü Türkiye'deki vatandaşlarla buluşturdu. Özel tanklarda muhafaza edilen nitrojenin şeker ve tahıl bezelerinin üzerine dökülmesi ile servis edilen ve yiyen kişinin ağız ve burnundan duman çıkması ile dikkat çeken 'Ejderha Nefesi' isimli ürün, gençlerin ilgi odağı oldu. Mersin'de yaşayan Aykut Özçete de markanın kentteki ilk temsilcisi olarak hizmet vermeye başladı. Farklı bir lezzet tatmak ve sıradışı bir deneyim yaşamak için Özçete'nin şehir merkezindeki işletmesine gelenler, yaşadıkları eğlenceli anları cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına alıyor. Yiyenin adeta ejderhaya dönüştüğü bu dondurma, sıcak iklimi ile bilinen Mersin'de eğlenceli bir serinlik sunuyor.

Ürüne ilişkin bilgiler veren Özçete, Tayland, Brezilya, İngiltere ve İsveç gibi birçok ülkede bu ürün piyasalarda. Yaklaşık 7-8 aydır insanlar bu ürünün yur tdışında tadına bakıyordu. Ürünümüz 2 ana kalemden oluşuyor. Tahıllı ve şekerli. Tuzlu ya da şekerli isteyen müşterilerimize, her ağız tadına ulaşabiliyoruz. Ürünümüzün ana özelliği sıvılaştırılmış azot, yani nitrojen. Herhangi bir şekilde insan sağlığına olumsuz etkisi olan bir ürün değil. Çünkü soluduğumuz havanın yüzde 78'inin içinde azot var. Kullandığımız ürün de bunun sadece sıvılaştırılmış hali. Hazır olarak gelen şekerleme ve tuzlu bezelerimizin içine nitrojeni dökerek insanlara bir serinlik katıyoruz. 1 porsiyon bardak şeklinde müşterilerimize bunu sunuyoruz ve 4-5 dakika içerisinde tüketilmesini istiyoruz. Sıvılaştırılmış azot olduğu için uçma oranı oluyor. Zaten gelen müşterilerimiz de 3-4 dakika içerisinde bu ürünü büyük bir keyifle, eğlenerek, gülerek tüketmiş oluyorlar. Ürünümüz masalara gittiği andan itibaren telefonlar ellerde. Duman çıkarken bir fotoğraf, bir video çekiyorlar. Biz bundan çok mutlu oluyoruz. Kahkaha atarak ürünümüzü yiyorlar. Eğlenerek yemeleri ve insanların yüzündeki tebessüm bizi daha çok mutlu ediyor dedi.

'Ejderha Nefesi'nin lezzetli bir ürün olduğunu söyleyen Vildan Şahin ise İnternette görümüştüm. Acaba nasıl buhar çıkıyor ağzımızdan diye merak ettim. Geldim, denedim. Çok güzel bir ürün hem tat olarak hem de çok eğlenceli buldum. Bir anda ağız ve burundan buhar çıkması çok farklı. Herkesin tatmasını çok isterim, çok beğendim diye konuştu.

Kaynak: DHA