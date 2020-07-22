MERSİN Motosikletliye çarpmamak için direksiyonu kırdı, çiçekçiye girdi Motosikletliye çarpmamak için direksiyonu kırdı, çiçekçiye girdiMersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil, kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarpmamak için sürücüsü direksiyonu kırınca, çiçekçiye girdi.

Motosikletliye çarpmamak için direksiyonu kırdı, çiçekçiye girdi Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil, kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarpmamak için sürücüsü direksiyonu kırınca, çiçekçiye girdi. Kaza, ilçeye bağlı Yeni Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi ile Hilmi Seçkin Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Mert A. yönetimindeki 33 NF 300 plakalı otomobilin karşısına, kavşakta kırmızı ışıkta geçen motosiklet çıktı. Mert A., motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca, otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, yol kenarındaki çiçekçiye girdi. Çiçekçide bulunan Şafak T., Aydın T., Mehmet S. ve Halim T. kazada yaralandı. 4 yaralı ayakta tedavi edilirken, çiçekçide maddi hasara yol açan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA