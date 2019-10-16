Mersin mıp'ten eğitime destek, 24 derslikli okulun temeli atıldı

16.10.2019 17:54

MIP'ten eğitime destek, 24 derslikli okulun temeli atıldı

MERSİN Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) tarafından Toroslar İlçesinde yaptırılan 24 derslikli okulun temeli atıldı.

Türkiye'nin en büyük limanı olan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP), eğitime katkı anlamında Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu'nun yapımını üstlendi. 2020-2021 eğiti-öğretim yılında hizmete sunulması hedeflenen okul, 3 bin 283 metrekare açık, 684 metrekare kapalı oturum alanında 5 kattan oluşacak. Okulun çevre düzenlemesi dahil MHP tarafından yaptırılacak ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilecek. 720 öğrencinin eğitim göreceği okulun temel atma törenine Vali Ali İhsan Su, MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve MIP yöneticileri katıldı.

Temel atma töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren MIP Genel Müdürü Johan Van Dale, temelini atılan okulun eğitime katkısından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Mersin'e ve kent insanına destek olmak hedefiyle birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Van Dale, Viyana'dan Mersin'e Sanat Köprüsü, Eski Köye Yeni Adet, Anneler Okulu, Onarımı Bizden Okuması Sizden, Engelime El Ver, İçimizdeki Engeller, İş Hayatı ve Çocuk Paneli, MIP Müzik Okulu, Geri Dönüşüm Çocuk Parkı gibi farkındalık yaratacak çalışmada binlerce paydaşa doğrudan temas ettik. MIP olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bu alandaki çalışmalarımızın sayısını arttırarak ve daha fazla insanımıza dokunarak devam etmek kararındayız. Bir yandan dünya limanları arasındaki konumumuzu güçlendirip ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışırken, diğer taraftan ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak sosyal projelerin de en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz dedi.

Törende konuşan Vali Ali İhsan Su ise, eğitimin çocukların yetişmesinde en önemli ayağı oluşturan unsurlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Devlet olarak kent genelinde eğitimde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Su, Çocuklar okula başladığı zaman kitapları masalarının üzerinde hazır oluyor. Akıllı tahtalar, yeni derslikler, modern laboratuarlar gibi birçok konuda çalışmalar yapıyoruz. Diğer taraftan da mevcut derslik sayısını arttırmak için yeni okullar açıyoruz. Tüm bu çalışmaları devlet olarak yapıyoruz ama ilimizde hayırsever kurumlar da eğitime katkı sağlıyorlar. Eğitime katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu'nun temeli atıldı. İnşaat süresi yaklaşık 10 ay sürecek okulun 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete sunulması planlanıyor.

Kaynak: DHA