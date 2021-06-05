Mersin Millet Bahçesi ziyarete açıldı

MERSİN'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans ile katıldığı törenle ziyarete açıldı.

MERSİN'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans ile katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan Millet Bahçesi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videokonferansla katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başta olmak üzere, Millet Bahçesi'nin açılış töreninde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak hazır bulundu ve açılış kurdelasını kesti. Yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür (TGS) Stadyumu ile tarihi OYAK Kışlası'nın çevresini ve deniz kıyısındaki eski lunapark alanını aynı projede bir araya getiren Millet Bahçesi'nde Yenişehir ve Akdeniz ilçelerini bağlayan 140 dönümlük alanda, vatandaşlar için yürüyüş parkurları, dinlenme, piknik, oyun ve spor alanları ile millet kıraathaneleri oluşturuldu. Müftü Deresi'ndeki ıslah çalışmalarının ardından yapılan köprüyle iki etabı birbirine bağlanan Millet Bahçesi çalışmaları tamamlandı. Projeyle, vatandaşlara yeşil doğada ve Akdeniz'in mavi sularının kıyısında nefes alma imkanı sunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın