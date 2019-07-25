MERSİN MİGREN İLKÖĞRENİM ÇOCUKLARINI DA TEHDİT EDİYOR

MERSİN Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aynur Özge, migrenin ilköğretim öğrencilerinin yüzde 10.4'ün de, liselilerde ise bu oran yüzde 17.8'e çıktığını söyledi.

Dünya Beyin Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi, Mersin Kent Konseyi ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle migren hastalığına farkındalık oluşturmak için 'Migren en yaygın beyin hastalığıdır' etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde etkinliğe konuşmacı olarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Aynur Özge, Prof. Dr. Şebnem Atıcı ve Prof. Dr. Fevziye Toros katıldı. Büyükşehir Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atilla ve Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu'nun da moderatörlük etkinlikte konuşan Prof. Dr. Aynur Özge, migrenin özellikle Mersin'deki ilkokul ve lise çağındaki çocuklardaki oranlarına dikkat çekerek, katılımcılara bilgi verdi Mersin'de ilköğretim öğrencilerinin yüzde 10.4'ünün migren teşhisi konulmuş doktor raporu var. Lise çağına geldiklerinde bu oran yüzde 17.8'e çıkıyor. Migren hastalığı olanların ağrı kesicileri fazla tüketmemeleri bizim önerimizdir. Bir insanın ayda 3 taneden fazla ağrı kesici tüketmesi tıbben doğru değil. 10 tabletten fazla tüketiyorsa, biz buna ayrı bir baş ağrısı çeşidi var, bir nevi bağımlılık gibi düşünebileceğiniz bir teşhis koyuyorduk. Bilinçsiz ağrı kesici tüketim oranı dünyada yüzde 2, Türkiye'de yüzde 3, Mersin'de lise çağındaki çocuklarda ise yüzde 13.

Kaynak: DHA