MERSİN Mezun oldu, soluğu başkanın yanında

Mezun oldu, soluğu başkanın yanında

Mersin'de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan ile birlikte burs verdiği Cennet Şevval Balcı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Babası ile birlikte Başkan Tarhan'ı ziyaret eden Şevval Balcı, diploma mutluluğunu Tarhan ile paylaştı.

Başkan Tarhan ve eşinin sağladığı bursla 4 sene boyunca üniversite hayatını çok başarılı biçimde geçirdiğini ifade eden Cennet Şevval Balcı, "Başkanımız birinci sınıftan itibaren hem destek sağladı hem de yakından ilgilendi. Ben de diplomamı alarak ilk Başkanımızın yanına gelmek istedim. Kendisi bundan sonra da destek vermeye ve ilgilenmeye devam edeceğini söyledi. Özellikle staj yeri bulmam konusunda destek verecek" dedi.

Baba Mustafa Balcı ise Tarhan ve eşinin kendileri ile yakından ilgilendiğini belirterek, "Başkanımız, eşi Sembol Tarhan'la birlikte kızıma maddi destek vererek Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasını sağladı. Kızımın mezuniyetinde bizlerden çok başkanımızın hakkı var. Bu duyarlı davranışı nedeniyle çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okumak isteyen herkesin eğitime ulaşmasının önündeki tüm engelleri kaldırmanın görev olduğunu kaydeden Başkan Tarhan ise, "Kızımızın mezun olarak diploması ile gelmesi beni son derece memnun etti. Ancak mezun olmak yetmiyor şimdi daha da yukarıları hedeflemesi gerekiyor. İnşallah stajını da başarıyla tamamlayarak hakimlik, savcılık sınavlarına da girmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA