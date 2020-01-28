: Mersin mezitli'nin ilk enginarları büyümeye başladı

28.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:36

Mezitli'nin ilk enginarları büyümeye başladı

MERSİN'de Mezitli Kadın Üretici Pazarı Kooperatifinin ilk girişimi olan enginarlar büyümeye devam ediyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da dikimine eşlik ettiği enginar tarlalarında Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizleme ve bakım çalışması yapıldı. Nisan ayında hasat edilmesi beklenen enginarlar, yüksek ekonomik getirisi ile öne çıkıyor. Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör öncülüğünde bir araya gelen akademisyen, iş insanı, işçi ve çalışanlardan oluşan bir grup kadın, ilçede enginar üretimine öncülük ediyor. Kale Mahallesinde bulunan Mezitli Belediyesi Fidan Üretim Serası'nda, Davultepe ve Tece bölgesinde yapılan deneme sonrası önümüzdeki süreçte ilçede yaşayan kadınlara enginar üretimi konusunda eğitimler verilecek. Mezitli'de başlattıkları kooperatifleşmenin ilk girişimi olan enginar üretiminde dikilen tohumların hızla büyüdüğüne dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 'Kooperatifleşmenin ana unsuru gönüllü bir şekilde kendi haklarına sahip çıkmak ve üretimlerini daha iyi değerlendirmektir. Aralarında akademisyen, iş insanı, işçi ve çalışanları bulunan kadınlarımız çok önemli bir çalışma yürüterek enginar ve salep üretimine başladılar. Bu çalışmalar neticesinde üretimin önemini yaygınlaştırmak adına doğru adımlar atılmış oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarımız da gerekli bakım ve temizlik işlerini gerçekleştirerek kadınlarımıza destek oluyor. Bu tarlada başlayan enginar üretimi yeterli verim sağlarsa, kırsal bölgelerimizde yaşayan kadınlarımıza enginar üretiminin nasıl yapılacağı konusunda eğitimler vereceğiz. Mezitli'de yaşayan kadınlarımızın enginar üretimine katkı sağlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorumö dedi.

Kaynak: DHA

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