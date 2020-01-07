: Mersin mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı-3

07.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:52

MERSİN Mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı-3

ARAÇLAR ÜST ÜSTE YIĞILDI

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi. Özellikle Davultepe Mahallesi'nde sürüklenen park halindeki birçok araç üst üste yığıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sahipleri de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekiciyle, sıkışan araçlar kurtarılmaya çalışıldı.

Ayrıca çevredeki sitelerde bazı daireleri su bastı.

Kaynak: DHA

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