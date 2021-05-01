MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ 1 MAYIS'I KUTLADI
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MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ 1 MAYIS'I KUTLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde işlerinin başında çalışmak durumunda kalan personeliyle birlikte kutladı.

MERSİN'de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde işlerinin başında çalışmak durumunda kalan personeliyle birlikte kutladı.

Mezitli Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşen kutlamada, çalışanlar sosyal mesafe kurallarına uyarak bir araya geldi. Başkan Tarhan ve belediye çalışanlarının yanı sıra sendika temsilcileri ve belediye meclis üyelerinin de yer aldığı kutlamalar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve iş kazasında yaşamını yitiren çalışanların anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çalışanların Başkan Tarhan ile birlikte marşlar ve şarkılarla halay çektiği kutlamalarda sendika temsilcileri günün anlamına yönelik konuşmalar yaptı.

'MUTLU MEZİTLİ'Yİ İNŞA EDİYORUZ'

Başkan Tarhan, işçi sınıfının 132 yıllık mücadele geleneğine dikkat çektiği konuşmasında, "Yaşamını çalışarak kazananlar; süpürgesiyle, malasıyla, kamerasıyla, kalemiyle, ürettiği hizmetlerle, imar planları, parkları, sokakların temizliği, kent estetiği, kültür ve sosyal hizmetleri, gönüllüleri, kadın üreticileri, uluslararası projeleri yenilikçi yaklaşımıyla halkın huzurunu sağlayarak, doğa-insan uyumlu; doğaya rağmen, insana rağmen değil birlikte yeniden; yeniden Mutlu Mezitli'yi işçi, emekçi arkadaşlarımızla inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Tarhan, tüm çalışanların bir an önce koronavirüse karşı aşılanması gerektiğinin de altını çizdi.

MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ 1 MAYIS'I KUTLADI
MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ 1 MAYIS'I KUTLADI
MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ 1 MAYIS'I KUTLADI
MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ 1 MAYIS'I KUTLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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