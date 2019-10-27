Mersin mevsimlik tarım işçisi sevda'nın eğitim azmi

27.10.2019 12:47

Mevsimlik tarım işçisi Sevda'nın eğitim azmi

MERSİN'de 13 yaşından bu yana mevsimlik tarım işçiliği yapan Sevda Akgül (26), ortaokuldan mezun olduktan sonra ara verdiği eğitimine 10 yıl sonra devam ederek Sabiha Çiftçi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olmaya hazırlanırken, aynı zamanda haftanın 4 günü tarım işlerinde çalışıp, kalan 3 günde de Mersin Şehir Hastanesi'nde Hasta ve Yaşlı Hizmetleri'nde staj yapıyor. Genç kız, KPSS'yi kazanıp memur olduktan sonra üniversiteye girmeyi hedefliyor.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi'nde işsiz baba ve annenin 6 çocuğundan en küçüğü olan Sevda Akgül, henüz 13 yaşındayken ortaokuldan mezun olduktan sonra mevsimlik tarım işçiliği yapmaya başladı. Maddi imkansızlıklar yüzünden iş hayatına erken atılan genç kız, eğitim hasretine 23 yaşında son vererek lise öğrenimine Sabiha Çiftçi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde dışarıdan devam etmeye başladı.

Zor şartlar altında tarlada günlük 80 TL yevmiyeyle çalıştığını belirten Sevda Akgül, özel güvenlik görevlisi sertifikası da aldığını ancak bu işte tam zamanlı çalışamadığı için mevsimlik tarım işçiliği yaptığını kaydeti. Başkalarına minnet etmemek adına hem okuyup hem çalıştığını vurgulayan Akgül, Bu yaşta bel fıtığı hastalığına sahip oldum. Aşırı sıcaklarda güneş alerjime rağmen çalışıyorum. Çalıştığım ortamdaki zorluklar, toplum farklılığı insanı hem olgunlaştırıyor, hem de yıpratıyor ama yine de çok şükür dedi.

ZORLUĞU ÇEKİP SEFASINI SÜRSÜNLER

Eğitimini tamamlayamadan çalışmak zorunda olan kız çocuklarına da seslenen Akgül, hedeflerini şöyle anlattı

Erken yaşta çalışmak zorunda kalan ve okullarını yarım bırakan kızlar mutlaka dışarıdan da olsa okumaya devam etsinler, çalışsınlar. Başkalarına minnet etmek yerine her türlü zorluğu çeksinler, sonrasında da sefasını sürsünler. Ortaokuldan sonra uzun yıllar ara verdim ama sıkıntı çekmeden son seneme geldim ve hastanede stajımı görüyorum. Çalışmaya devam etmek zorunda olduğum için üniversiteyi de çalışırken okumam gerek. Liseyi bitirdikten sonra KPSS'yi kazanırsam gardiyan veya adliye katipliği yapmak istiyorum. Bu süreçte de üniversiteye hazırlanabilirim.

Kaynak: DHA