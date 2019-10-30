Mersin meü'de akademik yıl açılışı gerçekleştirildi

30.10.2019 18:33

MEÜ'de akademik yıl açılışı gerçekleştirildi

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı düzenlenen törenle açıldı.

Çiftlikköy Kampüsü Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Rektör Ahmet Çamsarı, idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Çamsarı, 1992 yılında kurulan MEÜ'nün eğitim-öğretim faaliyetleri ve yaptığı bilimsel araştırmalarla hem bölge hem de Türkiye'de öncü bir konuma geldiğini söyledi.

Mersin Üniversitesi'nde 16 fakülte, 7 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 31 araştırma merkezi ile 5 bin personel ve 45 bin öğrencinin olduğunu belirten Rektör Çamsarı, 'Güçlenen ve geçmişten gelen deneyimimizi geleceğe başarıyla taşıyan bir kurum haline gelmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde US News tarafından yapılan çalışmada açıklanan Türkiye'deki en iyi küresel üniversiteler listesinde 12'inci sırada yer alıyor olmamız da aslında bunun göstergesi. Yeni fakülte, yüksekokul, bölümler ve merkezler ile Mersin Üniversitesi daha da büyüdü ve gelişti. Öğrenci sayımız artarak 45 bini aştı. Enstitü öğrenci sayımız yüzde 141, yabancı uyruklu öğrenci sayımız ise yüzde 438 artış gösterdi. 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni binasıyla eğitim fakültemiz geleceğin öğretmenlerine modern koşullarda eğitim verme olanağına kavuştu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ilk dersi verdi.

Kaynak: DHA