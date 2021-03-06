MERSİN Mersin'de kıyıda görülen fok balığı, görenleri şaşırttı
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MERSİN Mersin'de kıyıda görülen fok balığı, görenleri şaşırttı

06.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:59

Mersin'de kıyıda görülen fok balığı, görenleri şaşırttıMERSİN'de sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kıyıda fok balığı görüldü.

Mersin'de kıyıda görülen fok balığı, görenleri şaşırttı

MERSİN'de sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kıyıda fok balığı görüldü.

Merkez Yenişehir ilçesi Göçmen sahilinde sıcak havayı fırsat bilerek yürüyüş yapan vatandaşlar tatlı bir sürprizle karşılaştı. Yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıda yüzen fok balığını fark etti. Vatandaşlar, önce şaşırdı ardından telefona sarıldı. Bir süre kıyıda yüzen fok balığı daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

MERSİN Mersin'de kıyıda görülen fok balığı, görenleri şaşırttı
MERSİN Mersin'de kıyıda görülen fok balığı, görenleri şaşırttı
MERSİN Mersin'de kıyıda görülen fok balığı, görenleri şaşırttı
MERSİN Mersin'de kıyıda görülen fok balığı, görenleri şaşırttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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