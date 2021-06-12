MERSİN MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU, 35 TUTUKLAMA
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MERSİN MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU, 35 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda mahkemeye çıkartılan 89 kişiden 35'i tutuklandı.

MERSİN merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda mahkemeye çıkartılan 89 kişiden 35'i tutuklandı.

Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.K.?nin 16 Aralık 2019'da yaptığı ihbarla, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarıyla ilgili çalışma başlattı. Uzun süreli teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Mersin merkezli Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 89 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 41 cep telefonu, 8 bilgisayar, 23 bin 635 TL ele geçirildi.

VATANDAŞLARA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMİŞLER

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığının belirlenmesi üzerine yöneticileri ve para trafiğinin takip edilmesi sonucu örgütün, vatandaşlara ait kimlik bilgilerini çeşitli kurumlardan ele geçirerek, 273 kişi adına dijital para platformu hesabı oluşturduğu belirtildi. 112 kişinin banka hesapları üzerinde finansal analiz yapan uzman ekipler, şüphelilerin Ermenistan üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak faaliyete başladığını, vatandaşa ait kimlik bilgileri doğrultusunda kripto hesap açılışı hizmeti veren uygulamalarda hesap açarak, dijital para platformu üzerinden yaklaşık 65 milyon, banka hesaplarını kullanarak 125 milyon lira para trafiği gerçekleştirdikleri tespit edildi.

35 TUTUKLAMA

Bu arada şebekenin lideri olan 3 kişinin Ukrayna, Karadağ ve KKTC'de oldukları belirtilirken gözaltına alınan 89 şüpheliden 27'si emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 62'si şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35'i tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

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MERSİN MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU, 35 TUTUKLAMA
MERSİN MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU, 35 TUTUKLAMA
MERSİN MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU, 35 TUTUKLAMA
MERSİN MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU, 35 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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