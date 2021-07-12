Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü içerisinde çeşitli birimlerde (sözde asayiş ve muhasebe) faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 5 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Mersin, Adana ve Antalya'da adreslerini belirlediği 5 şüpheliyi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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