Mersin merkezli 'silah ticareti' operasyonunda 5 tutuklama
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Mersin merkezli 'silah ticareti' operasyonunda 5 tutuklama

Mersin merkezli 'silah ticareti' operasyonunda 5 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN - Haberler | Güncel

MERSİN merkezli 2 ilde, jandarma ekiplerince düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

MERSİN merkezli 2 ilde, jandarma ekiplerince düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 3 ay süren çalışma sonucu silah kaçakçılığı yapan 10 şüphelinin kimliğini belirledi. Mersin ve Hatay'da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı.Sorgulanan şüpheliler, ifadelerinde silah kaçakçılığı yaptıklarını itiraf etti. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 el yapımı 9 mm tabanca, 1 yabancı menşeli 9 mm tabanca, 8 cep telefonu ile çok sayıda silah kaçakçılığına dair dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 5'i ise mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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