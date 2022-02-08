Son Dakika | Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre Mersin merkezli 2 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı YPG üyesi olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

MERSİN (İHA) - Mersin merkezli 2 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı YPG üyesi olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın Suriye uzantısı YPG'ye üye olan ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüten şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin ve Gaziantep'te 5 şüpheliyi belirleyen ekipler, eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

(İHA)

Son Dakika | Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Son Dakika | Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Son Dakika | Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Suriye, Mersin, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title