Son dakika haber... Mersin merkezli iki ilde düzenlenen "torbacı" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... Mersin merkezli iki ilde düzenlenen "torbacı" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin ve Antalya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, cezaevine gönderildi.

Mersin ve Antalya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polisin, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada, kent merkezi ve Tarsus ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesindeki adreslere düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınmış, yapılan aramalarda da 106 gram sentetik uyuşturucu, 260 uyuşturucu hap, 50 gram esrar, 80 yeşil reçeteye tabi hap, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirilmişti.

Son dakika haber... Mersin merkezli iki ilde düzenlenen 'torbacı' operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... Mersin merkezli iki ilde düzenlenen 'torbacı' operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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Son dakika haber... Mersin merkezli iki ilde düzenlenen "torbacı" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Haberler
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