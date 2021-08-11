Son dakika haberleri: Mersin merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
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Son dakika haberleri: Mersin merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan askeri personel sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan askeri personel sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde mahrem imam olarak sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, faaliyet gösterdikleri illerde kendilerine bağlı olarak faaliyet yürüten askeri personeller ile ankesörlü hatlardan irtibat kurdukları belirlendi. Ankesörlü hatlardan arandığı değerlendirilen 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 5 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 1 emekli uzman çavuş, 1 açıkta uzman çavuş, 1 ihraç binbaşı ve 3 ilişiği kesilen askeri öğrenci olmak üzere 17 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Ağustos tarihinde Mersin merkezli Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Muğla, Sivas, Erzincan, Şırnak, Edirne, Balıkesir ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden operasyonda 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin sorgusunun Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sürdüğü ifade edildi.

(İHA)

Son dakika haberleri: Mersin merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
Son dakika haberleri: Mersin merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
Son dakika haberleri: Mersin merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
Son dakika haberleri: Mersin merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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