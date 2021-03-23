Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

23.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:44
Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

MERSİN ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mersin ve Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlendi. Mahrem imamlar tarafından sabit hatlardan arandıkları tespit edilen, Mersin merkezde aktif görevde iki uzman çavuş, Tarsus ilçesinde 2'si aktif görevde, 1'i emekli 3 uzman çavuş, Anamur ilçesinde görevli bir uzman çavuş ile Kahramanmaraş'ta emekli bir uzman çavuş gözaltına alındı.7 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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