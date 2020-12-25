Son Dakika | Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
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Son Dakika | Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

25.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:18

Son dakika haberi: Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu örgütlü olarak deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) nakledip sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Mersin merkez ile Tarsus ilçesi, Adana, Van ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belirlenen adreslere, 300 polisin katılımıyla drone ve narkotik köpeği destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı, satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Son Dakika | Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Son Dakika | Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Son Dakika | Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Son Dakika | Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Son Dakika | Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Son Dakika | Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Son Dakika | Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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