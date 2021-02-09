Mersin merkezli 3 kentte fuhuş operasyonu: 27 gözaltı (2)
09.02.2021 23:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 23:11
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMersin merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 6'sına da ev hapsi verildi, 13'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN