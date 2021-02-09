Mersin merkezli 3 kentte fuhuş operasyonu: 27 gözaltı

MERSİN merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yabancı uyruklu 31 kadını evlilik vaadiyle yurt dışından getirdikleri ve fuhşa zorladıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve Erdemli ilçesi ile Gaziantep ve Yozgat'ta kimlikleri belirlenen 27 kişinin yakalanmasına yönelik 6 Şubat günü eş zamanlı operasyon düzenledi. 57 ekip ve 124 personelin katıldığı operasyonda, 25 adreste yapılan aramalarda, 32 cep telefonu, 2 laptop, 3 bilgisayar kasası, 1 flash bellek, 1 pompalı tüfek ve basılı halde 6 kartuş, fuhuştan elde edilen toplam 23 bin 790 TL ve 500 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 166 kişiye işlem yapıldı, 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yabancı uyruklu 31 kadını evlilik vaadiyle yurt dışından getirdikleri ve fuhşa zorladıkları tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN