Mersin merkezli 3 ildeki sahte içki operasyonunda 4 tutuklama - Haberler
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Mersin merkezli 3 ildeki sahte içki operasyonunda 4 tutuklama

Mersin merkezli 3 ildeki sahte içki operasyonunda 4 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

MERSİN merkezli 3 ilde, sahte içki üretip piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

MERSİN (DHA) - MERSİN merkezli 3 ilde, sahte içki üretip piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak, sahte etil alkol ile içki üretimi ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. 2 aylık takip sonucu Mersin merkezli Adana ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda 5 ton 379 litre kaçak, sahte etil alkol ile 5 bin 160 etiket, 194 kit, 54 aroma ve 1 alkolmetre ele geçirildi. Operasyonda 3'ü Adana, 2'si Mersin, 1'i ise İstanbul'da olmak üzere yakalanan 6 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden F.E., M.E., S.K. ve B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı; 1 kişi aranıyor.


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