Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 27 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin, Gaziantep ve Yozgat'ta fuhuş yaptırdığı ve fuhşa yer temin ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için 57 ekip ve 124 personelin katılımıyla 25 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, adreslerde ele geçirilen pompalı tüfek ile dijital materyallere el konuldu.

Ekipler, soruşturma kapsamında aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 31 mağdur kadının da ifadelerine başvurdu.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar