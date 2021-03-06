Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

06.03.2021 01:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 01:10

Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Mersin merkezli Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a silah ve mühimmat aktarımı yaparak lojistik destek sağladıkları belirlenen Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

MERSİN - Mersin merkezli Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a silah ve mühimmat aktarımı yaparak lojistik destek sağladıkları belirlenen Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmada, DEAŞ silahlı terör örgütü adına, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde silah alım ve satım faaliyetlerini organize ederek örgüt üyelerine silah ve mühimmat aktarımı yapan Irak uyruklu 3 örgüt üyesinin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Mersin, Sakarya ve Gaziantep'e geldikleri belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

Operasyon ile terör örgütünün silah ve mühimmat işlerini organize eden hücreye büyük bir darbe vurulduğu ifade edilirken, yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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