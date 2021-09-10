Mersin merkezli 2 ilde tefeci operasyonu: 16 gözaltı
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Mersin merkezli 2 ilde tefeci operasyonu: 16 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde tefeci operasyonu: 16 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Mersin ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yöntemi ile vatandaşlara faizle para verdikleri, ödeyemeyenleri tehdit ettikleri, ellerindeki senetleri icraya vererek zor duruma düşürdükleri ve malvarlıklarına el koydukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkez, Silifke ve Hatay'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında emlakçı, mobilyacı, pazarlamacı, inşaatçı gibi meslek grubundan kişilerin bulunduğu 19 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet alacak-vereceklerin tutulduğu not kağıdı, 6 adet çek, 5 senet ve 3 tapu fotokopisi ele geçirildi. 3 şüphelinin arandığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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