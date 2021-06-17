Mersin merkezli 2 dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik Mersin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya