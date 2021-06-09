Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
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Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 86 gözaltı

Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ermenistan üzerinden internet site kuran şüphelilerin, buradan usulsüz bahis ve şans oyunları oynattığını tespit etti.

Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kimlik bilgileri çeşitli yollarla ele geçirilen 273 kişi adına dijital para platformlarında hesap açıldığını belirledi.

Birçok banka hesabındaki incelemede, 65 milyon lirası dijital para platformlarında olmak üzere 190 milyon liralık para trafiğinin olduğunu ortaya çıkaran polis, şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri paraları da kripto para birimi Bitcoin'e çevirdiklerini saptadı.

Çalışma üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kimlikleri tespit edilen 117 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, Mersin, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 86 kişiyi yakaladı.

Para ve hard disk, şemsiye ve derin dondurucudan çıktı

Şüphelilerin adreslerinde, bahis organizasyonunun günlük, haftalık ve aylık muhasebe kayıtları, kazanç tabloları, 31 cep telefonu, 8 bilgisayar, harici bellekler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 635 lira ele geçirildi.

Harici bellekler ile paraların bir kısmı, şüphelilerin ikametinin dolabında duran şemsiye ile mutfaktaki derin dondurucunun içerisinde bulundu.

Öte yandan, adresinde bulunamayan 31 zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 86 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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