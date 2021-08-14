Mersin Merkez ve Tarsus Emekli Evi Üyeleri Bir Araya Geldi

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Merkez Emekli Evi üyeleri ile Tarsus Emekli Evi'nin yaş almış üyeleri tanışmak için bir araya geldi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Merkez Emekli Evi üyeleri ile Tarsus Emekli Evi'nin yaş almış üyeleri tanışmak için bir araya geldi.

Yapılacak gezi ve etkinlikler öncesi emeklilerin kaynaşması sağlandı

Tarsus Emekli Evi'ne üye yaş almış emekli vatandaşlar, Mersin merkezde bulunan Emekli Evi'nde ağırlandı. Her iki Emekli Evi'nden etkinliğe toplam 50 üye katıldı. Üyelerin bir araya getirilerek kaynaşması sağlanırken, ilerleyen zamanlarda yapılacak gezi ve etkinliklerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Üyelerin yapılacak etkinliklerle ilgili beklenti ve talepleri dinlendi

Emekli Evi üyeleri için düzenlenen etkinliklere pandemi nedeniyle ara verilmişti. Kademeli normalleşme dönemi ile yeniden başlayacak gezi ve etkinliklerle ilgili Mersin Merkez Emekli Evi sorumlusu Gülşah Arslan ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar bilgi verdi. Ayrıca düzenlenecek gezi yerleri ve yapılacak etkinliklerle ilgili üyelerin istek ve talepleri de dinlendi. Tanışmak için bir araya gelen Emekli Evi üyelerine sohbetleri sırasında Mersin limonu ile yapılan limonatanın yanında Tarsus'un mamül ikramı da yapıldı.

"Etkinliklerimizi, üyelerimizin beklentileri doğrultusunda planlayacağız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, kaynaşma etkinliği ile ilgili bilgi vererek, "Amacımız pandemi döneminde evinde kalan emeklilerimizin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, bundan sonraki etkinliklerimize de bir adım oluşturmak. Tarsus Emekli Evi'nden konuklarımız geldi. Mersin Emekli Evi üyelerimizle tanışıyorlar, kaynaşıyorlar, sosyalleşiyorlar. Bundan sonraki etkinliklerimizi onların beklentileri ve istekleri doğrultusunda planlayacağız. Mümkün olduğunca emeklilerimizi hayatımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Bundan sonrasında da yine hem açık alanda hem kapalı alanda bütün emeklilerimiz için etkinliklerimiz olacak" dedi.

"İlçelerimizde bu hizmetimizi yaygınlaştırmak istiyoruz"

Mersin Merkez Emekli Evi'nde 1500, Tarsus Emekli Evi'nde 310 yaş almış üye vatandaşın hizmet aldığını ifade eden Yaşar, ilçelerde bu hizmet ağını geliştirmek istediklerini kaydetti. Yaşar, "Yine üye olmayan emeklilerimizi de üye olmaya bekliyoruz. Etkinliklerimizde bir arada olmak istiyoruz. Pandemi öncesinde yoğun bir etkinlik programımız vardı. Doğa gezileri, eğitim faaliyetleri. Bundan sonra da pandemi koşullarına uygun şekilde bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Tabii daha fazla katılım bekliyoruz. İlçelerimizde bu hizmetimizi yaygınlaştırmak, bütün emeklilerimize dokunmak istiyoruz. Onları da hayatımıza dahil etmek istiyoruz. İlgi büyük. Gerçekten biz de memnunuz. Sağlıklı yaş alma, hayata dahil olma, Mersin'de ne oluyor, bitiyor? Bundan haberdar olma yönünde birçok etkinlik planlıyoruz. Onlara şunu söylüyoruz; hayatımızdasınız ve sizi yanımızda görmekten mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 14. 8. 2021 09: 49: 45

Kaynak: Habermetre