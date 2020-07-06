MERSİN Maskesiz 2 kişi kendilerini uyaran otobüs şoförünü darbetti, o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MERSİN Maskesiz 2 kişi kendilerini uyaran otobüs şoförünü darbetti, o anlar kamerada

Maskesiz 2 kişi kendilerini uyaran otobüs şoförünü darbetti, o anlar kameradaMERSİN'in Tarsus ilçesinde, maskesiz belediye otobüsüne binmeye çalışan 2 kişi, kendilerini uyaran şoför M.T.'yi (65) darbetti.

06.07.2020 18:24 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:28

Maskesiz 2 kişi kendilerini uyaran otobüs şoförünü darbetti, o anlar kamerada

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, maskesiz belediye otobüsüne binmeye çalışan 2 kişi, kendilerini uyaran şoför M.T.'yi (65) darbetti. M.T. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. M.T.'nin darbediliği anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde, Yarbay Şemsettin Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Duraktan belediye otobüsüne binmeye çalışan maskesiz 2 kişiyi, otobüs şoförü M.T. maskesiz otobüse binemeyecekleri konusunda uyardı. 2 kişi, uyarıyı dikkate almayıp, maskesiz otobüse binmek için ısrar etti. Bu sırada 2 kişiden biri, otobüse binip küfrettiği M.T.'yi yumruklamaya başladı. Otobüs şoförü M.T.'nin darbedildiğini gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 2 saldırgan olay yerinden kaçarken, gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.T. hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, M.T.'nin darbediliği anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında otobüsteki kamera kayıtlarını incelemeye alıp, çalışma başlattı.

MERSİN Maskesiz 2 kişi kendilerini uyaran otobüs şoförünü darbetti, o anlar kamerada

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez Haber
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? Haber
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz Haber
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı Haber
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Esra Erdoğan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Cem Davran Seda Sayan Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Falcao Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Twitter Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: MERSİN Maskesiz 2 kişi kendilerini uyaran otobüs şoförünü darbetti, o anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 18:28:51. #1.15#
title