MERSİN Maskesiz 2 kişi kendilerini uyaran otobüs şoförünü darbetti, o anlar kamerada Maskesiz 2 kişi kendilerini uyaran otobüs şoförünü darbetti, o anlar kameradaMERSİN'in Tarsus ilçesinde, maskesiz belediye otobüsüne binmeye çalışan 2 kişi, kendilerini uyaran şoför M.T.'yi (65) darbetti.

Maskesiz 2 kişi kendilerini uyaran otobüs şoförünü darbetti, o anlar kamerada

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, maskesiz belediye otobüsüne binmeye çalışan 2 kişi, kendilerini uyaran şoför M.T.'yi (65) darbetti. M.T. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. M.T.'nin darbediliği anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde, Yarbay Şemsettin Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Duraktan belediye otobüsüne binmeye çalışan maskesiz 2 kişiyi, otobüs şoförü M.T. maskesiz otobüse binemeyecekleri konusunda uyardı. 2 kişi, uyarıyı dikkate almayıp, maskesiz otobüse binmek için ısrar etti. Bu sırada 2 kişiden biri, otobüse binip küfrettiği M.T.'yi yumruklamaya başladı. Otobüs şoförü M.T.'nin darbedildiğini gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 2 saldırgan olay yerinden kaçarken, gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.T. hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, M.T.'nin darbediliği anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında otobüsteki kamera kayıtlarını incelemeye alıp, çalışma başlattı.

Kaynak: DHA