Mersin Mardinli Öğrencilerden Yunus Ekiplerine Taziye Ziyareti

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında, yaklaşık 100 öğrenci, geçtiğimiz günlerde görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis Hayrettin Yılmaz'ın silah arkadaşlarına taziye ziyaretinde bulundu. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bölgedeki öğrencilerin ülkenin batı bölgesini görmesi ve tanıması için düzenlediği 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında İstanbul ve Çanakkale gezisi sırasında Bursa'ya gelerek, Asayiş Müdürlüğü Motosikletli Polis Amirliği ekiplerini ziyaret etti. Yaklaşık 100 ilk ve orta okul öğrencisi, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında şehit olan 'Yunus Timi' polisi Hayrettin Yılmaz'ın arkadaşlarına taziyede bulundu. Bursa Asayiş Şube Müdürü İbrahim Şentürk tarafından karşılanan öğrenciler, baş sağlığı dileklerinde bulunduktan sonra motosikletlere binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

'SAYGIYLA ANIYORUZ'

Öğrenciler ziyaretle ilgili, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen projeyle ülkemizin batısını gezmeye ve görmeye geldik. Çanakkale'ye gidecektik, ama geçtiğimiz günlerde trafik kazasında bir polis ağabeyimizin şehit olduğunu duyduk. Çanakkale'ye gitmeden önce polis ağabeylerimize taziye ziyaretinde bulunduk. Bizler için kendini feda eden tüm polis ağabeylerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizim için kendilerini feda ettiler. Onları saygıyla anıyoruz ifadelerini kullandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürü İbrahim Şentürk de öğrencilere, ailelerine ve onları Bursa'ya getiren yetkililere teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.