MERSİN Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› MERSİN Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyor - Haberler
Koronavirüs, Akdeniz, Mersin, Güncel

MERSİN Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyor

Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyorMERSİN'de Akdeniz Belediyesi'nin Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evleri'nde mesleki eğitim alan kursiyer kadınlar, koronavirüs (Covid19) ile mücadele kapsamında günlük 5 bin adet tıbbi maske üretiyor.

27.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:39
MERSİN Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyor

Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyor

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi'nin Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evleri'nde mesleki eğitim alan kursiyer kadınlar, koronavirüs (Covid19) ile mücadele kapsamında günlük 5 bin adet tıbbi maske üretiyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Çilek, Güneş ve Karaduvar Mahalle Evlerinde, sterilize edilmiş ortamlarda maske üreten kursiyer kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, duyarlılıkları nedeniyle kadınlara teşekkür etti, böylesi zorlu günlerde herkese sorumluluk düştüğünün altını çizdi. Akdeniz Belediyesi'ne bağlı mahalle evlerinde, Tüm Türkiye'nin acil ihtiyacı olan hijyenik ve steril maskeler üretildiğini yineleyen Başkan Gültak, bu üretim karşılığında kursiyer kadınların günlük ücret aldıklarını; bu sayede toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmenin yanı sıra, hem istihdam sağladıklarını hem de insanların ekonomik kaygılarını giderdiklerini söyledi. Üretilen maskelerden bin tanesinin sahada çalışan ekiplere dağıtılacağını kaydeden Başkan Gültak, kalan 4 bin maskenin de İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceğini belirtti. Mahalle evlerinde üretilen tıbbi maske sayısını arttıracaklarını ifade eden Başkan Gültak, 'Mersin'de görevli sağlık çalışanlarımız, günde ortalama 80 bin adet maske tüketiyor. Sizlerin, burada ürettiğiniz her bir maske, bir doktora, bir hemşireye, sağlık çalışanlarına gidecek. Bu nedenle biz ne kadar çok maske üretirsek, sağlık çalışanlarımıza ve şehrimize bir o kadar faydalı oluruz. Bizleri korumak için kendi canlarını riske atan değerli sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Tüm imkanlarımızla doktorlarımızı, hemşirelerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı destekleyeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren dezenfektan da üretmeye başlayacağız. İnsanların cebine veya çantasına koyup taşıyabileceği 50 milimlik ölçüde yaklaşık 10 bin adet dezenfektan üreteceğiz. Ben eczacıyım, bu konuda eğitimler de verdim. Bu dezenfektanları hazırlayıp, yaşlı insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ulaştıracağız. Ayrıca eldiven ve kolonya üretimiyle birlikte, belediye olarak, Akdeniz ilçemizde Koronavirüs salgını ile mücadelede çok ciddi adımlarımız devam edecek. Bu zorlu günler elbette geçecek. Devletimizin, Hükümetimizin, Bilim Kurulu, resmi kurumlarımız ve belediyelerimizin aldığı tedbirlerle kısa zamanda bu günleri inşallah atlatacağız. Başta hijyen ve kişisel temizlik olmak üzere, sosyal mesafemize dikkat edeceğiz. Yaşlı insanlarımız gibi, genç ve orta yaşlı insanlarımız da zorunlu değilse evden dışarı çıkmamalı. Bunu sağladığımızda bu krizi çok daha çabuk ve daha az kayıpla atlatırız' şeklinde konuştu.

MERSİN Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

MERSİN Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar Haberler
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami Haberler
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı Haberler
Aile hekimlerinin virüse karşı yaşadığı tehlike konuşulurken spiker ağladı
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi Haberler
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Destici İçişleri Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Dilek Yaman Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Lionel Messi Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Polis Milli Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: MERSİN Mahalle evlerinde sağlık personeli için maske üretiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 14:44:52. #1.14#
title