MERSİN Madalyaya doymayan aşçı

Madalyaya doymayan aşçı

Mersinli aşçı Murat Baziki (45), bugüne kadar yurt içinde ve dışında katıldığı 50 gastronomi yarışmasında 40'ı altın, 10'u gümüş 50 madalya kazandı. Kentin adını dünya aşçılar tarihine yazdıran Baziki, birçok yarışmaya da jüri üyesi olarak davet edildi.

Merkezi Mersin'de olan Akdeniz Gastronomi Aşçılar Derneği'nin (AKGADER) başkanlık görevini yürüten Murat Baziki, 2015'ten beri ülke genelinde düzenlenen gastronomi yarışmalarına katılıp, dereceler elde ettiğini söyledi. Baziki, Katıldığım 50 yarışmada 40 altın, 10 gümüş madalya aldım. Yurt içi ve dışında jüri üyesi olarak katıldığım yarışmalarda aldığım 150 sertifikam var. Mersin'in adını aşçılar tarihine altın harflerle yazdırmanın gururunu yaşıyorum dedi.

'MERSİN'DE ALTIN MADALYA ALAN İLK AŞÇIYIM'

Mersin'de 'Bakliyat Yemekler Sergisi' açtığını anlatan Baziki, Türkiye'nin birçok ilinden gelen aşçıların arasında Mersinli aşçı yoktu. Hırs yaptım ve çok çalıştım. Fethiye'de düzenlenen Ulusal Yemek Yarışması'na davet edildim ve burada jüri üyeliği yaptım. Daha sonra Edirne'de düzenlenen Uluslararası Gastronomi Yemek Yarışması'nda 'tatlı' dalında pişirdiğim künefe ile altın madalya kazandım. Mersin'de ilk altın madalyayı alan aşçı benim. Türkiye genelinde çeşitli yarışmalara katılarak, hepsinden başarılarla döndüm diye konuştu.

Mersin mutfağını dünyaya açmaya hazırlandıklarını kaydeden Murat Baziki, Mersin'in yerel tat ve lezzetlerini gün yüzüne çıkmasını sağlamak amacındayız. Bu kapsamda projeler geliştiriyor, eğitimler düzenliyoruz. Aşçılar olarak bir araya gelip sadece yemek yapmıyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmalarına da imza atıyoruz. Verdiğimiz emek ve mücadele Mersin içindir; ancak aynı şekilde bizlere de sahip çıkılması gerekmektedir. Elde ettiğimiz tüm başarılar Mersin hanesine yazılmakta, Mersin'e kazandırmaktadır dedi.

Kaynak: DHA