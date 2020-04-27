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Mersin Limanında acenteler başvurularını elektronik evrakla yapabilecek

MERSİN (İHA) – Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün genelgesi doğrultusunda, korona virüsle mücadele kapsamında Mersin Limanında sosyal mesafeyi en aza indirmek için acentelerin, yük evrakını elektronik...

Mersin Limanında acenteler başvurularını elektronik evrakla yapabilecek
27.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:41

MERSİN (İHA) – Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün genelgesi doğrultusunda, korona virüsle mücadele kapsamında Mersin Limanında sosyal mesafeyi en aza indirmek için acentelerin, yük evrakını elektronik olarak iletebileceklerini bildirdi.

MIP'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün geçen hafta 'Korona Virüs (Covid-19) Salgını ile Mücadele Kapsamında Denizcilik Sektörü İçin Alınan Tedbirler' başlığıyla yayınladığı genelge kapsamında gerekli düzenlemelerin yapıldığı kaydedildi. Buna göre, Genel Müdürlüğün tedbirler çerçevesinde ilan ettiği "Acente personelinin liman başkanlıkları ile temasını en aza indirmek için tedbir amaçlı olarak pandemi süresince yazılı başvuru evrakı elektronik evraka çevrildi" kararı Mersin Limanında da uygulanmaya başlandı.

Yük evrakı elektronik postayla iletilebilecek

MIP duyurusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeye uygun olarak, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, yük evrakı ile ilgili işlemlerde sosyal mesafenin korunmasına destek olmak amacıyla yük teslimine ilişkin evrakın acenteler tarafından elektronik posta üzerinden MIP'e iletilmesinin mümkün olacağı kaydedildi.

Yük teslimine ilişkin evrakı elektronik posta üzerinden göndermek isteyen acentelerin, internet sitesindeki talep yazısını imzalayarak MIP'e başvurmaları gerektiği belirtilen duyuruda, uygulama prosedürü şöyle açıklandı:

"Yük teslim belgesi, ilgili acente tarafından e-posta ile alıcı firmaya iletilirken ordino@mersinport.com.tr adresi de eklenerek işletmemize de bildirim yapılacaktır. Elektronik postanın konu veya metin gövdesinde konşimento numarası, konteyner numaraları, alıcı isim ve unvanı açıkça belirtilecektir. Alıcı firma veya vekili, konşimento fotokopisi ve yük teslim bildirim formu ile işletmemizdeki işlemlerini devam ettirecektir. Alıcı firma veya vekili; eşyaların liman çıkışını alacağı aşamada, konşimento fotokopisi ve e-posta ile iletilen yük teslim bildirim formunu yazdırarak işletmemiz 'Çıkış Ofis' birimine teslim edecek ve form üzerine eşyanın teslim alındığına dair kaşe, imza yapacaktır." - MERSİN

Kaynak: İHA

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