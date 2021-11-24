Mersin Limanında 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin Limanında 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin Limanında 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

Mersin Limanında muz yüklü bir konteynerde 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin Limanında muz yüklü bir konteynerde 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanına uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Uzun süren çalışmalar sırasında, Ekvator'dan gemiyle Mersin Limanına getirilen muz yüklü konteynerler riskli olarak değerlendirildi. Riskli konteynerler gemiden indirilerek 'x-ray' taramasından geçirildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeği 'Mila'nın da dahil edildiği aramada konteynerın soğutucu bölümüne gizlenmiş 6 paket içinde 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - MERSİN

Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede, arama çalışmalarında böyle konuşmuş: Ben sürüye gitmiştim

Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede, arama çalışmalarında böyle konuşmuş: Ben sürüye gitmiştim

 Halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araç birbirine girdi

Halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araç birbirine girdi

 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, diğer aile üyeleri serbest bırakıldı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, diğer aile üyeleri serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title