Mersin Limanı'nda Uyuşturucu Hap Ele Geçirilmesi

Mersin Limanı'nda bir tırda 1 milyon 190 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi cezaevine gönderildi.



İtalya'nın Trieste Limanı'ndan Irak'ın kuzeyine transit gitmek üzere Mersin Limanı'na gelen yabancı plakalı bir tırın dorsesinde üç gün önce ele geçirilen 1 milyon 190 bin uyuşturucu hapla ilgili 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.



Mersin Limanı'na gelen yabancı plakalı bir tırdan şüphelenen gümrük muhafaza görevlilerince araçta arama yapılmış, tırın dorse tabanına zulalanmış vaziyette 120 poşet içerisinde 366 kilo 773 gram ağırlığında 1 milyon 190 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.