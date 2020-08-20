Mersin Limanı'nda hız ihlaline karşı elektronik takip sistemi
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Mersin Limanı'nda hız ihlaline karşı elektronik takip sistemi

Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP) sahada görev yapan araçlar, hız ihlaline karşı elektronik sistem ile takip ediliyor.

Mersin Limanı'nda hız ihlaline karşı elektronik takip sistemi
20.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:10

Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP) sahada görev yapan araçlar, hız ihlaline karşı elektronik sistem ile takip ediliyor.

MIP Panorama dergisinde yer alan bilgilere göre, Mersin Limanı, Türk liman sektöründeki ilklerine bir yenisini daha ekleyerek, 'elektronik takip hız denetimi' sistemini uygulamaya koydu. Mersin'deki kurum ve kuruluşlar arasında da bir ilk olan 'elektronik takip hız denetimi', MIP Güvenlik Müdürlüğünün gerekli çalışmaları tamamlamasının ardından başladı. Yeni sistem, liman sahasındaki hız ihlalini önleyerek trafik akışını daha emniyetli hale getirdi.

Testlere ocak ayında başlandı

Aşama aşama gerçekleştirilen elektronik takip hız denetimi çalışmalarında önce, liman içerisinde çeşitli sahalarda hız limitine uymayan araçlar tespit edildi, ardından trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve olası kazalar ile yaralanmaların önüne geçilebilmesi amacıyla 'hız tespit/kontrol sistemi'nin kurulumu tamamlandı. 10 Ocak 2020 tarihinden itibaren test maksadıyla araç fotoğrafı ve plaka bilgisi ile birlikte araçların hız bilgileri veri tabanına kayıt edilmeye başlandı ve yaklaşık 2 ay boyunca sistemin tüm kontrolleri tamamlanarak devreye girmesi sağlandı. Liman içerisinde yapılan test ve değerlendirmeler sonucunda Liman Mülki İdare Amiri ile MIP Genel Müdürünün aldığı karar sonunda tüm araçlar için hız limiti 30 km olarak belirlendi. Yapılan çalışmalar sonunda; 'elektronik hız denetim sistemi'ne giriş-çıkış yapan, ocak aynıda 165 bin 569 aracın yüzde 5.82'si, şubat ayında ise 216 bin 371 aracın yüzde 5.72'sinin, 30 km üzeri hız yapması üzerine sistem tarafından kayıt altına alındı. 5 Mart tarihinde limanı kullanan tüm paydaşlara sistem hakkında bilgilendirmeye yönelik olarak yaklaşık 120 bin kısa mesaj (SMS) gönderildi. Ayrıca bilgilendirme amacıyla hazırlanan broşürler 6 Mart tarihinden itibaren kapılardan giriş yapan tüm araçlara dağıtıldı.

Hız ihlalini aşan araçlara yaptırım uygulanıyor

Tüm testlerin başarı ile tamamlanmasından sonra 'hız ihlal sistemi' kontrolleri 9 Mart 2020 tarihi itibariyle tam kapasite başlatıldı. Bu tarihten itibaren MIP Güvenlik Müdürlüğü tarafından hız limitini aşan tüm araçların plaka ve fotoğrafları da kayıt altına alınmaya başlandı. Liman Güvenlik Komisyonunun kararına istinaden hız sınırını aşan araçlara, birinci kural ihlalinde firmalarına uyarı yazısı gönderilmesine, ikinci İhlalde kartlarına Liman Mülki İdari Amirliği tarafından 1 hafta bloke konulmasına, üçüncü ihlalde kartlarına 1 ay bloke konulmasına ve dördüncü ihlalde ise kartlarına Liman Mülki İdari Amirliği tarafından 3 ay bloke konulması uygulamasına geçildi. İdari yaptırım uygulanmasına başlanan tarihten (9 Mart) itibaren caydırıcılığın sağlandığı ve hız sınırını aşan araçların sayısında çok büyük ölçüde (yüzde 91 oranında) azalma olduğu tespit edildi. 9 Mart'tan önce hız ihlali yapan araçların ortalama sayısı bin 469 iken, bu tarihten sonraki haftada hız ihlali yapan araçların ortalama sayısı 134'e düştü. Hız ihlali yapan araç sayısının ise yüzde 91 oranında gerilediği görüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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