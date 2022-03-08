Mersin Limanı'nda 7 kadın puantör göreve başladı - Haberler

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Mersin Limanı'nda 7 kadın puantör göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Mersin Limanı'nda 7 kadın puantör göreve başladı

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nde 7 kadın puantörün daha göreve başladığı bildirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nde 7 kadın puantörün daha göreve başladığı bildirildi.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'den (MIP) yapılan açıklamada, şirketin, uzun vadeli stratejileri ile sadece operasyonel değil çevresel ve toplumsal kalkınmayı da destekleyecek çalışmalarıyla örnek olmaya devam ettiği kaydedildi. Bu kapsamda, sektörün ve şehrin ekonomik büyümesine paralel artan iş gücü ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan MIP'in, kadın istihdamını da desteklemeye özen gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, dünya genelinde yüzde 2 olan denizcilik sektöründeki kadın istihdam oranını yüzde 5'lere taşımayı başaran MIP'in, kadın vinç operatörlerinden sonra 7 kadının puantör göreviyle iş gücüne katılmasını sağladığı bildirildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mersin, Liman, Ekonomi, Haberler

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