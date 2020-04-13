Mersin Limanı'nda 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi Mersin Limanı'nda 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi Mersin polisinin düzenlediği operasyonda, muz yüklü bir geminin soğutucu borularının içinde 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi Mersin Limanı'nda Güney Amerika ülkelerinden getirilen muz yüklü bir kontneynırda...

Mersin Limanı'nda 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi

Mersin polisinin düzenlediği operasyonda, muz yüklü bir geminin soğutucu borularının içinde 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi

MERSİN - Mersin Limanı'nda Güney Amerika ülkelerinden getirilen muz yüklü bir kontneynırda yapılan aramada, 2 ayrı yerde soğutucular içinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin, Mersin Limanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yapacakları yönünde bilgi alınması üzerine çalışma başlatıldı. 6 ay süren takip ve yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince, Ekvatordan gemiyle getirilen muz yüklü bir kontreynırda arama yapıldı. Aramada, konteynırın soğutucu bölümünde bulunan doğal boşluklar içerisinde 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA