Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 30 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 30 kilogram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince limana gelen gemiler ve taşıdıkları yükler, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle risk analizine tabi tutuluyor.

Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yürütülen incelemede Güney Amerika'dan, İspanya aktarmalı olarak limana getirilen bir konteyner riskli olarak değerlendirildi. Geminin limana yanaşması ve söz konusu konteynerin gemiden tahliyesi sonrasında şüpheli konteyner x-ray taramasına sevk edildi.

Konteynerin yasal yükü arasında şüpheli yoğunluk saptandı. Konteynerde yapılan aramada dedektör köpeklerin muz kolileri arasında bulunan siyah renkli 3 sırt çantasına tepki verdiği görüldü.

Açılan sırt çantalarında toplam 30 paket bulundu. Paketlerin içindeki beyaz toz maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla yapılan analizinde kokain olduğu belirlendi.

Toplam 30 kilogram kokaine el konuldu.

Soruşturma kapsamında, uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Limanı'nda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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