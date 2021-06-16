Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi
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Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiTİCARET Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini belirterek, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.

Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini belirterek, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi. 

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi. 

ANKARA DHA


Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi
Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi
Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi
Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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