MERSİN Kuyuya düşen genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Kuyuya düşen genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıMERSİN'in Tarsus ilçesinde evinin bahçesinde bulunan kuyuya düşen 17 yaşındaki Velican Doncu, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde evinin bahçesinde bulunan kuyuya düşen 17 yaşındaki Velican Doncu, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için Reşadiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde kuş yuvası ile uğraşan 17 yaşındaki Velican Doncu, üzeri kartonla kapatılmış 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Ailesinin ihbarı üzerine eve itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri uzun süren çalışma sonucu genci bulunduğu yerden çıkarttı. Bu sırada gencin annesi sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA