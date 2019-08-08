MERSİN Kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı

08.08.2019 16:20

Kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı

MERSİN Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarlarındaki satıcıları sahte para konusunda uyardı.

Merkez Yenişehir ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki kurban pazarına gelen yaklaşık 10 kişilik polis ekibi, satıcılara bilgi verdi. Gerçek ile sahte paranın, Atatürk silüeti, filigran ve kabartmalı yazılarla ayırt edilebileceğini belirten polis, kendilerine sahte para verilmesi durumunda 155 Polis İmdat Hattı'nın aranması gerektiğini vurguladı.

Orjinal ve sahte paraları birbirinden ayırması istenen satıcılara, iki para arasındaki farklar uygulamalı olarak anlatıldı.

Kaynak: DHA