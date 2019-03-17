Mersin Küçük Hediye'yi Arama Çalışmaları Sürüyor

Küçük Hediye'yi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'de, dereye düştükten sonra kaybolan 6 yaşındaki Hediye Orman'ı arama çalışmaları sürüyor.

Bahar Orman (12) ve Hediye Orman (6) adlı iki kız kardeş, dün akşam saatlerinde Merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nden geçen Yalınayak Deresi'ne düştü. Olayı gören vatandaşlar tarafından kurtarılan Bahar, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, yağış nedeni ile debisi yükselen derede sulara kapılan Hediye Orman ise kayboldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatan polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, gece boyu süren çalışmalara bugün de devam etti.

Çocukların düştüğü noktadan başlayıp, derenin 141'inci Cadde'de buluştuğu kanal arasındaki bölgeyi tarayan ekipler, çalışmalarını kanal suyunun denizle buluştuğu noktaya yakın bölümlerde yoğunlaştırdı. Ekipler derenin yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA